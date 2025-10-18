Roberto ‘Piojo’ Alvarado y Erick Gutiérrez fueron las dos grandes novedades en la convocatoria de Gabriel Milito para el partido del Club Deportivo Guadalajara y Mazatlán FC, correspondiente a la Fecha 13 del Torneo Apertura 2025, luego de que se recuperaran de sus respectivas lesiones.

No obstante, el estratega argentino decidió guardarlos para la segunda mitad del encuentro celebrado en la cancha del Estadio Akron, por lo que en conferencia de prensa al entrenador de las Chivas le preguntaron qué fue lo que lo llevó a tomar esta determinación.

“Vienen de una recuperación larga, y de una falta de continuidad, entonces habitualmente, siempre hay excepciones, pero habitualmente cuando los jugadores se recuperan y vuelven a ser parte de una convocatoria o ya están aptos para volver a jugar, tenemos en cuenta esa inactividad, entonces preferimos continuar con los jugadores que van teniendo continuidad porque ese ritmo, cuando uno sale de una recuperación no está fácil volver a encontrar, ese fue el motivo o uno de los motivos en realidad por el cual decidimos que terminaran el partido y no iniciaran”, mencionó.

“Además, teniendo en cuenta que el rendimiento de los chicos que vienen iniciando los partidos es bueno, entonces no he encontrado un motivo por el cual cambiar, pero bueno, son decisiones que uno va tomando, pero tiene que ver por dos cosas, por el buen nivel que los chicos vienen mostrando y también por la inactividad de un mes aproximadamente que tuvieron”, agregó.

Cabe mencionar que el ‘Piojo’ Alvarado entró al minuto 72 del compromiso contra Mazatlán FC en lugar de Santiago Sandoval, quien dio un partidazo, mientras que Erick Gutiérrez tomó el lugar al 60′ de Omar Govea.

¿En qué lugar se ubica Chivas tras la victoria ante Mazatlán FC?

Gracias a la victoria frente a Mazatlán FC, el Club Deportivo Guadalajara se puso a un punto de la clasificación directa a la Liguilla del Torneo Apertura 2025. Los pupilos de Gabriel Milito se encuentran en estos momentos en la octava posición de la tabla general con 20 unidades, con un balance de seis triunfos, dos empates y cinco descalabros.