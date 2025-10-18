El exjugador del Club Deportivo Guadalajara, Alexis Vega, pasa por un gran momento futbolístico con los Diablos Rojos del Toluca y muestra de ello fue el penal a lo Panenka que cobró en el juego frente a los Gallos Blancos del Querétaro y que generó molestia en el portero rival: Guillermo Allison.

Luego de que Luis Enrique Santander señalara una falta sobre Paulinho, el 10 del equipo ‘Escarlata’ tomó el esférico al minuto 29 para lucirce en la cancha del Estadio Nemesio Diez y poner el 3-0 ante los queretanos.

Cabe mencionar que en la transmisión del partido se logró ver que Guillermo Allison fue inmediatamente a reclamarle a Alexis Vega su manera de cobrar, pero el exjugador del Rebaño Sagrado se lo tomó con tranquilidad y parece que le pidió disculpas.

¿Cuántos goles lleva Alexis Vega en el Torneo Apertura 2025?

Después de 13 fechas disputadas en el Torneo Apertura 2025, el exjugador del Club Deportivo Guadalajara, Alexis Vega, registra cuatro goles en 763 minutos disputados, divididos en 11 compromisos, nueve de ellos como titular.

Cabe mencionar que los Diablos Rojos del Toluca siguen a la cabeza de la tabla general con 31 unidades, con un balance de 10 victorias, un empate y dos descalabros.