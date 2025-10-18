Debido a su bajo rendimiento futbolístico, todo parece indicar que Gilberto Sepúlveda estaría viviendo su última campaña con el Club Deportivo Guadalajara, pues Gabriel Milito no lo tomaría en cuenta para el Torneo Clausura 2026.

De acuerdo con información de Azteca Deportes, en Chivas se esperan varias salidas en la próxima ventana de transferencias, y una de ellas sería la del defensor de 26 años de edad, quien apenas ha sumado 340 minutos en el Torneo Apertura 2025, divididos en siete compromisos, cuatro de ellos como titular.

En ese sentido, Gabriel Milito podría volver a depositar su confianza en la cantera de Rebaño Sagrado, como lo ha hecho en la presente campaña del máximo circuito del balompié azteca.

Gilberto Sepúlveda podría salir de Chivas.

¿Qué jugador podría reemplazar a Gilberto Sepúlveda en Chivas?

No suena descabellado reemplazar a Gilberto Sepúlveda con el mejor defensor que tiene actualmente el Tapatío de la Liga de Expansión MX: Francisco Méndez, de 20 años de edad. El zaguero, oriundo de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, se ha convertido en uno de los hombres de confianza de Arturo Ortega.

En lo que va del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Expansión MX, suma 793 minutos disputados, divididos en 10 compromisos, nueve de ellos como titular y para el siguiente semestre podría saltar al primer equipo en caso de que se concrete la salida de Giberto Sepúlveda, pues Gabriel Milito confía mucho en la cantera ‘Rojoblanca’.