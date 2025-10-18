En un rato más el Club Deportivo Guadalajara recibirá en la cancha del Estadio Akron al Mazatlán FC, dentro de la Fecha 13 del Torneo Apertura 2025 y para este partido Gabriel Milito decidió no convocar a Alan Pulido.

Con esta determinación del estratega argentino, se podría estar acercando la salida del atacante mexicano. De acuerdo con información de Jesús Bernal, reportero de ESPN, el futbolista de 34 años de edad partiría de Verde Valle en diciembre próximo.

Según la fuente antes mencionada, la directiva de Chivas no está contenta con su rendimiento, por lo que no harían válida la opción de renovar su contrato por un año más, así que el exjugador de Tigres entre otros, se convertiría en agente libre.

Cabe mencionar que en lo que va de la presente campaña del máximo circuito del balompié azteca, Alan Pulido apenas ha sumado 249 minutos, divididos en cinco encuentros, dos de ellos como titular y ningún gol hasta ahora.

Alan Pulido saldría de Chivas en diciembre próximo.

¿A qué hora es el partido entre Chivas y Mazatlán FC?

El partido entre el Club Deportivo Guadalajara y Mazatlán FC, se celebrará este sábado 18 de octubre en la cancha del Estadio Akron, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, y será transmitido por Amazon Prime.