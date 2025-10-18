El Club Deportivo Guadalajara vuelve a demostrar por qué sigue siendo el máximo referente del futbol mexicano en materia de formación. Un análisis reciente reveló que el Rebaño Sagrado es el club que más jugadores formados en México ha hecho debutar en la Liga MX, consolidando una identidad única dentro del balompié nacional.

De acuerdo con el informe de Claro Sports, el conjunto rojiblanco encabeza el listado con 36 futbolistas surgidos en el país que han tenido su primera oportunidad con el primer equipo en este Apertura 2025, superando a instituciones reconocidas por su trabajo de cantera como Pachuca (35), Atlas (28), Cruz Azul (22) y Pumas (18). Una cifra que reafirma la filosofía de Chivas de apostar exclusivamente por talento mexicano.

El estudio también destaca el papel protagónico del estado de Jalisco, cuna histórica de futbolistas, que aporta 50 jugadores formados en México distribuidos en 17 de los 18 clubes del Apertura 2025. Detrás aparecen la Ciudad de México (35), Sinaloa (27), Guanajuato (16) y Michoacán (16), confirmando el peso del occidente del país en el desarrollo del talento nacional.

En ese sentido, el liderazgo de Chivas no es casualidad: el club continúa alimentando a la Liga MX y a las selecciones nacionales con jóvenes surgidos de Verde Valle, fortaleciendo un proyecto que combina identidad, competencia y proyección. La estructura formativa encabezada por Pepe Meléndez en divisiones menores ha sido clave en este crecimiento sostenido.

Con estos números, el Rebaño Sagrado reafirma su papel como la gran fábrica del futbol mexicano, un equipo que no sólo representa al país por su filosofía, sino que también lo impulsa desde la base, haciendo honor a su historia y al orgullo de vestir la camiseta rojiblanca.