El Club Deportivo Guadalajara cuenta con una extensa plantilla y está claro que no hay oportunidades para todos. Por eso algunos elementos que no entraron en la consideración de Gabriel Milito para recibir a Mazatlán, fueron incluidos en la categoría Sub-21, la cual se impuso por 3-1 ante los Cañoneros en Verde Valle.

El defensor Luis Olivas y el experimentado Isaac Brizuela fueron una vez más los “refuerzos” que tuvo Pepe Meléndez para afrontar el duelo correspondiente a la jornada 13 de la Liga MX Sub-21. El conjunto rojiblanco se quedó con los tres puntos gracias a un doblete de Leo Torres y un gol de Maximiliano Bustos.

Luis Olivas jugó como stopper izquierdo en el sistema de tres centrales que, al igual que el primer equipo, también adopta el conjunto juvenil. Por su parte, el Cone Brizuela fue carrilero derecho. Ambos completaron los 90 minutos en la victoria por 3-1 del Sub-21 rojiblanco.

Maxi Bustos, Diego Covarrubias y Raúl Martínez son tenidos en cuenta por Milito

Así como hay dos miembros habituales del primer equipo jugando con la Sub-21, también hay casos de juveniles que son seguidos de cerca por Gabriel Milito. De hecho, el entrenador rojiblanco ya convocó a Maximiliano Bustos y Raúl Martínez para el Clásico Nacional que se disputó ante América en Estados Unidos; anteriormente, había sido el mediocentro Diego Covarrubias el que estuvo con la plantilla principal.

La alineación de Chivas Sub-21 vs. Mazatlán