No paran las críticas hacia Javier “Chicharito” Hernández luego de fallar de forma increíble el penal ante Cruz Azul que metía a las Semifinales del Torneo Apertura 2025 al Club Deportivo Guadalajara.

Uno de los periodistas que cargó con todo contra CH14 fue Fernando Cevallos durante el programa ‘Cuadro Titular’ de FOX, después de que le preguntaran sobre su continuidad con las Chivas.

“Esa ya estaba sentenciada. Yo creo que más bien hoy el futbol retiró a Javier Hernández. Hoy el futbol le termina confirmando a “Chicharito” que ya no está y que no estuvo durante dos años que estuvo en Chivas porque es la realidad”, mencionó.

“Intentó, probó, quiso, pero hoy ya no le da para ser futbolista profesional, ya no le da para jugar a este nivel. Hoy meter el penal no te cambia lo que ha sido “Chicharito” lo que ha sido en Chivas”, agregó Fernando Cevallos.

Cabe mencionar que, de acuerdo con Sergio Dipp, el exjugador del Real Madrid, Manchester United, entre otros, no seguirá en el Rebaño Sagrado y podría seguir su carrera en Estados Unidos, donde ya estuvo entre 2020 y 2023 con Los Angeles Galaxy (LA Galaxy), aunque no reveló con qué equipo.

¿Qué números dejó “Chicharito” Hernández en esta segunda etapa con Chivas?

Esta segunda etapa de Javier Hernández con el Club Deportivo Guadalajara quedará marcada por el penal que falló ante Cruz Azul en la Vuelta de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025.

Cabe mencionar que, CH14 cierra su segunda etapa con nuestras Chivas con números de 40 encuentros disputados, apenas cuatro goles y una asistencia en 1,655 minutos.