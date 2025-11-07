El cierre de la fase regular del Apertura 2025 encuentra a Chivas en un momento de gran estabilidad y confianza bajo el mando de Gabriel Milito. Tras un arranque de torneo irregular, el equipo ha encadenado buenos resultados hasta consolidarse en la parte alta de la tabla de posiciones.

En ese contexto, Érick Gutiérrez, uno de los referentes del vestidor rojiblanco, habló con Chivas TV sobre la transformación del equipo, el papel del entrenador argentino y la mentalidad con la que afrontan la recta final del campeonato. Sin rodeos, el mediocampista dejó una frase que encendió la ilusión de la afición: “Siendo sincero, creo que nosotros aquí internamente nos vemos jugando una final en diciembre”.

“Te lo digo porque se siente cuando estás aquí, el ambiente, y cuando juegas también. Tú sabes cuando sientes esa sensación de que sales y sabes que vas a ganar o que vas a proponer”, reflexionó el Guti. “Ahora me toca estar afuera y tú los ves jugar y tienes esa sensación de que casi siempre tienes posesión, o sabes a lo que estás jugando o tienes un plan, y te empiezan a salir las cosas”, agregó.

El mediocampista no dudó en elogiar la decisión de la directiva al mantener a Gabriel Milito incluso cuando el inicio de torneo no fue el esperado: “Acertaron mucho con el entrenador. Creo que aguantaron el proyecto cuando estaba un poco difícil la situación, y creo que acertaron en aguantar, en darle seguimiento, y creo que hoy se ve reflejado”.

Guti cree que Chivas mereció mejor suerte al inicio del Apertura 2025

El exjugador del PSV también explicó cómo Chivas corrigió errores cometidos en la primera parte del certamen: “Al inicio del torneo jugábamos muy bien, mucha llegada, no corríamos con la suerte de anotar. Hicimos errores que a lo mejor no teníamos que cometer, que nos costaron partidos. Iniciar perdiendo te comprometía a ser más ofensivo, descuidar cosas atrás”.

Con el paso de las jornadas, afirmó que el equipo aprendió a equilibrar su propuesta: “Ajustamos en ese tipo de cosas ahora, en el cierre del torneo, como se ha visto: marcamos mejor, somos más compactos a la hora de atacar, tenemos una idea, cada quien hace su trabajo, no se complica”.

“Hoy creemos de verdad en nosotros”

Gutiérrez reconoció que una de las claves de la mejora fue la confianza que Milito supo transmitir al grupo: “Yo creo que es fundamental el creer en nosotros, porque creo que pasaba también por eso, que al principio dudábamos un poco de nosotros mismos. El profe en las charlas que tenemos nos mete eso mucho en la cabeza: que hay que creer, que hay equipo, y creo que se ha visto en los partidos”.