Chivas tiene prácticamente asegurado su pase directo a la Liguilla del Apertura 2025. Si bien matemáticamente aún podría caer al séptimo lugar y verse obligado a disputar el Play-In, el equipo depende de sí mismo para evitar ese escenario. Un empate o triunfo ante Monterrey le bastará para confirmar su lugar entre los seis mejores del torneo.

Este gran momento del Rebaño Sagrado se debe al trabajo colectivo y a la destacada actuación de varios jugadores. Aunque nombres como Armando González o Luis Romo han acaparado los reflectores, hay otros futbolistas que, sin tanto protagonismo mediático, han sido determinantes para el equilibrio y funcionamiento del equipo, y uno de ellos es quien ha sabido manejar los hilos del mediocampo rojiblanco.

Se trata de Omar Govea, uno de los jugadores más regulares no solo de Chivas, sino de toda la Liga MX. El mediocampista ha destacado por sus estadísticas de pases progresivos, esos que permiten al equipo avanzar líneas y conectar con los delanteros en zonas de peligro. Su lectura de juego y precisión han sido vitales para que el Guadalajara mantenga fluidez ofensiva y control del ritmo de los partidos.

Govea sobresale especialmente en rubros como pases precisos al último tercio, centros efectivos, pases progresivos completados y pases en profundidad. Gracias a ello, se ha convertido en una pieza silenciosa pero esencial dentro del esquema de Gabriel Milito, aportando equilibrio, criterio y sentido al juego que ha permitido brillar a figuras como Armando González o Efraín Álvarez.

Omar Govea deberá brillar en Liguilla para potenciar a Chivas

De cara a la Liguilla, el desafío para Milito será potenciar al máximo el rendimiento colectivo y táctico del equipo. Y aunque posiciones como la delantera o la portería suelen robarse la atención, el nivel de Omar Govea en el mediocampo será clave para las aspiraciones al título del Rebaño Sagrado en esta recta final del torneo.