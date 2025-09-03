Uno de los jugadores ha ilusionado a la afición desde que apareció en el primer equipo de Chivas es sin duda Gabriel Milito. Tras confirmarse su renovación revelan que el canterano se quedará al menos por seis más en el Rebaño Sagrado debido a que se cerró el mercado de pases de Bélgica. A su vez, revelan que la falta de minutos que le dio Gabriel Milito podría haber alejado a los interesados en el mediocampista.

El Clausura 2025 se destaca como uno de los peores campeonatos del Guadalajara en los últimos años. Uno de los puntos altos lo dieron los canteranos como Mateo Chávez, quien en este mercado de pases se sumó al AZ Alkmaar de la Eredivisie.

Uno de los futbolistas que parecía que podría salir en este libro de pases era Hugo Camberos, quien en agosto renovó su contrato con el Guadalajara. Ya se especulaba que su salida no se iba a dar, pero en las últimas horas se confirmó luego de que se hayan cerrado las ventanas de transferencia de Bélgica y Países Bajos.

Hugo Camberos se queda en Chivas. (Foto: IMAGO7)

Por otro lado, esta mañana José María Garrido explicó que uno de los posibles motivos por los que Chivas no recibió una oferta por él es por la falta de minutos que dio Gabriel Milito. Con la llegada del entrenador argentino el mediocampista vio acción en el segundo tiempo en la mayoría de los partidos.

Los números de Hugo Camberos con Gabriel Milito

En su debut en el Clausura 2025, de la mano de Óscar García Junyent, Hugo Camberos disputó 18 partidos, anotó un gol y dio una asistencia en casi mil minutos de acción. Con la llegada del entrenador argentino lleva disputados poco 138 minutos en seis partidos entre la Liga MX y la Leagues Cup 2025.