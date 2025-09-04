Chivas se encuentra en Verde Valle recuperándose física y psicológicamente de lo que ha estado viviendo en las últimas jornadas en el Apertura 2025. En medio de este contexto y con el Clásico Nacional en el horizonte, dan a conocer que la directiva del Guadalajara le aseguró a Gabriel Milito y a jugadores que el proyecto sigue en pie.

Al mirar la tabla general de posiciones la sensación que queda es agridulce porque el Rebaño Sagrado juega bien, pero suma poca cantidad de puntos. Son trece las unidades que separan el equipo de la Perla Tapatía con las Águilas, las cuales hoy son segundas.

La actualidad tiene a las Chivas en plena recuperación y con León como su próximo rival a vencer en Estados Unidos cuando enfrente el domingo en un amistoso. En medio de los rumores sobre el futuro de Gabriel Milito dan a conocer que la directiva bajó un mensaje a todas las áreas del Guadalajara para dejar claro que el entrenador va a seguir al frente a pesar de lo que pueda suceder en el Clásico Nacional.

Gabriel Milito sigue firme en Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Cerrando filas es el objetivo que se ha trazado la directiva del Guadalajara esta semana previo al Clásico Nacional. Han habido pláticas importantes con el cuerpo técnico y jugadores para dejar claro que Gabriel Milito tiene todo el respaldo de esta directiva que encabeza Amaury Vergara, Alejandro Manzo y Javier Mier”, reportó Érick López en TUDN.

Y agregó: “Seguirá el proyecto del argentino. Estará al frente de América, de Tigres y de Toluca y quieren que este mensaje permee a todas las áreas de este equipo. Que puedan sentir esa y ese respaldo para Gabriel Milito“.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

Como se sabe Chivas viajará a Estados Unidos para enfrentar a León un amistoso en medio de la fecha FIFA. Debido a este motivo el Guadalajara volverá a ver acción recién el sábado 13 de agosto cuando enfrente al América en una nueva edición del Clásico Nacional en el Estadio Ciudad de los Deportes desde las 21:15 del Centro de México.