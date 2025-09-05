Las Chivas de Guadalajara pasan por un momento complicado. El Rebaño tiene apenas una victoria en seis partidos disputados por el Apertura 2025 de la Liga MX. Además, se viene el Clásico Nacional contra América, en el Estadio Azteca, donde los rojiblancos buscarán poner fin a su mala racha. Pero una derrota complicaría más las cosas.

Por lo pronto, el Rebaño afronta el receso por fecha FIFA y este sábado tendrá un amistoso en suelo estadounidense ante León. Gabriel Milito cuenta con varias bajas por respectivas convocatorias a Selección Mexicana, pero intentará encontrar soluciones de cara al regreso a la actividad oficial.

Chivas debe renovar a Santiago Sandoval

Una de las grandes sorpresas de este semestre está siendo el joven Santiago Sandoval, quien con 18 años no ha desaprovechado la oportunidad y cautivó a Gabriel Milito para tener su chance con el primer equipo. El hábil mediapunta se quedará de manera definitiva con la plantilla principal, por lo que el Guadalajara ya debería comenzar a trabajar en su renovación para que esto no se demore más de la cuenta como sucedió por ejemplo con Hugo Camberos.

Gabriel Milito se queda pase lo que pase ante América

La directiva rojiblanca pretende mostrarse firme y convencida antes del Clásico Nacional, ya que distintas versiones aseguran que Gabriel Milito continuará siendo el entrenador pase lo que pase contra el América. De hecho, tanto la plantilla como el cuerpo técnico ya estarían avisados de esta decisión, la cual busca que se pueda trabajar con tranquilidad y respaldo antes de un partido tan importante.

Vuelven los ascensos y descensos a la Liga MX

Este jueves quedó confirmado que a partir de la próxima temporada, el futbol mexicano volverá a tener ascensos y descensos. Esta noticia era muy esperada por numerosos fanáticos, los cuales deseaban una mayor competitividad en la Liga MX. Cabe recordar que el Tapatío, filial de Chivas en la Liga de Expansión, no podría subir a la máxima categoría aún siendo campeón.