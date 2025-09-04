Es oficial, los dirigentes de la Liga MX están obligados a cumplir con el regreso del ascenso y el descenso en la temporada 2026-2027 por disposición de Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS por sus siglas en inglés), por lo que la prensa americanista estaría asegurando que Chivas estaría en problemas porcentuales.

Aunque es cierto que el Guadalajara ha registrado resultados negativos en el año reciente, la realidad es que la escuadra de la Perla de Occidente se encuentra lejos de los últimos lugares de la tabla porcentual, ya que se encuentra instalado en la octava posición con 108 puntos, estando por arriba de clubes como León, Pachuca, San Luis, Santos, Atlas y otros más.

¿Se quitó el descenso para ayudar a Chivas?

La opinión pública asegura que la desaparición del ascenso y el descenso por parte de la Liga MX después de la pandemia se debería para beneficiar al Guadalajara por los malos resultados que había obtenido en semestres anteriores; sin embargo, eso se trataría de una mentira, ya que la directiva rojiblanca votó en contra de anular el descenso.

La realidad es que los clubes que sí atravesaban una severa crisis porcentual eran los de Grupo Orlegi, es decir, Santos Laguna y Atlas, por lo que ese grupo votó por nulificar la subida y bajada de franquicias en el Máximo Circuito.

Inclusive, al día de hoy, Amaury Vergara se encuentra en el grupo disidente de la Liga MX, siendo uno de los clubes que está pujando para que se reinstaure el ascenso y descenso, yendo en contra de los intereses de otros clubes poderosos, causando molestia entre dirigentes de los tapatíos.

¿Cómo se encuentra la tabla porcentual en este Apertura 2025?