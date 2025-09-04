En medio de la severa crisis de resultados que está registrando Chivas en este Apertura 2025, hay pocas cosas positivas a destacar; sin embargo, lo mejor del Rebaño en todo el semestre ha sido el debut de Santiago Sandoval, con quien la directiva ya debería estar revisando su situación contractual.

Hace unos meses se vivió una polémica debido a la continuidad de Hugo Camberos debido a la tardanza para concretar su renovación con el Guadalajara, por lo que los altos mandos del Rebaño deberán estar atentos para no vivir una situación similar.

El comunicador Alejandro Ramírez reveló que dentro del chiverío ya se habló al respecto y se confirmó que seguirá siendo considerado permanentemente en el primer equipo, por lo que deberán revisar su contrato, sobre todo porque el próximo año se jugará el Premundial de su categoría.

“Es un tipo que ha dado unos saltos importantes, inimaginables en muchos de los casos. Santiago Sandoval es una de las joyas más importantes que tiene el Guadalajara y en Chivas ha obligado al cuerpo técnico y a la directiva a tener una plática para decir: ¿Vamos bien en el proceso? ¿Hay que cuidarlo y llevarlo con calma? Está listo, está para jugar y lo piensan mantener.

“La otra tendrá que venir, en el tema de la administración en ciertos ajustes. Se viene el Mundial de la especialidad en el que hay muchos visores buscando talentos (…) Le dan toda la confianza en Gabriel Milito para que lleve el camino de Sandoval como considera que debe de ser”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

El plan de la Federación para la Selección Sub 18

Debido a la falta de competencias oficiales en las categorías Sub 17 y Sub 18, la Comisión de Selecciones Nacionales decidió darle cabida a estos representativos pensando en un proceso de cara al Premundial 2026, al Mundial 2027 y los Juegos Olímpicos de 2028.