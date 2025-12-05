Chivas tiene prácticamente cerrado el fichaje de Brián Gutiérrez, una incorporación que ha generado una enorme ilusión entre la afición rojiblanca gracias a sus condiciones ofensivas y su potencial para marcar diferencia. Sin embargo, en la cancha solo pueden jugar once, y la gran incógnita es quién sería el futbolista que perdería su lugar ante la llegada de este prometedor refuerzo.

El aún jugador del Chicago Fire se desempeña principalmente como mediocampista ofensivo, aunque también ha jugado como extremo por izquierda, posición que no suele ser su zona natural. Bajo este panorama, podría parecer que el sacrificado sería Omar Govea, uno de los dos mediocampistas utilizados por Gabriel Milito, junto a Fernando González, quien cumple el rol de contención.

Brian Gutiérrez será refuerzo de Chivas.

No obstante, esta opción parece poco probable. Govea es la conexión vital entre la defensa y el ataque, el jugador que toma la pelota y la hace progresar hacia zonas de peligro. Quitar a un futbolista con ese rol sería contraproducente, por lo que la alternativa más lógica es que Gutiérrez termine ocupando el lugar de Roberto Alvarado.

Aunque el Piojo juega principalmente como extremo por derecha, en el sistema de Milito es Richard Ledezma quien recorre toda la banda, defendiendo y atacando, y fue incluso el líder de asistencias del Apertura 2025 con cinco pases para gol. Con este funcionamiento, el estratega argentino podría prescindir de Alvarado para darle espacio a Gutiérrez, reforzando así la creación por el centro del campo.

Chivas tendrá una gran competencia interna que hará que los jugadores den su mejor versión

Por ahora, todo esto son solo especulaciones. La realidad comenzará a definirse cuando el fichaje de Brian Gutiérrez sea oficial, arranque la pretemporada y den inicio las primeras jornadas del Clausura 2026. Pero lo que sí es un hecho es que, con los refuerzos que están a punto de cerrarse más los que faltan por anunciar, la competencia interna en Chivas será más intensa que nunca.