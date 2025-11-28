Aunque el Cuerpo Técnico encabezado por Gabriel Milito está totalmente enfocado en la vuelta contra Cruz Azul en los Cuartos de Final, la directiva de Chivas ya trabaja en las altas y bajas del invierno. Y entre todos los nombres sobre la mesa, hay uno por el que Chivas ya dio un paso firme y que empieza a ilusionar a la afición rumbo al 2026.

De acuerdo con información de César Luis Merlo y Súper Deportivo, Chivas se metió de lleno a la carrera por Brian Gutiérrez, el mediocampista mexico-estadounidense del Chicago Fire. El club rojiblanco ya presentó una oferta formal por el jugador y las negociaciones se encuentran en marcha.

Brian Gutiérrez es opción en Chivas.

Hace unos días se reveló que Rayados también buscó fichar a Gutiérrez y envió una propuesta al Chicago Fire. Aunque esa oferta fue considerada buena, no alcanzó el precio que pide la directiva del club de la MLS. En el caso de Chivas, su propuesta es muy similar a la de Monterrey y ahora esperan la respuesta desde Estados Unidos, pues ambos clubes estarían ya acercándose al valor que busca Chicago.

Por ahora, Chivas y Rayados son los dos clubes más cercanos a cerrar su fichaje, aunque no se descarta que pueda aparecer un tercer interesado, especialmente porque Gutiérrez ha cobrado relevancia con sus actuaciones en el Chicago Fire en el último año, y sería un activo importante en la Liga MX rumbo al Clausura 2026.

Chivas ya había intentado fichar a Brian Gutiérrez en el pasado

Es importante recordar que Guadalajara ya había intentado fichar a Brian Gutiérrez en el pasado, pero ahora estaría empujando con más fuerza para cerrar su llegada. Además, a inicios de noviembre el jugador obtuvo su pasaporte mexicano —sus padres son originarios de México pese a haber nacido en Estados Unidos—, lo que confirma que sería registrado como Formado en México en caso de llegar al Rebaño.