Las fuerzas básicas del Club Deportivo Guadalajara son la gran usina de talentos del futbol mexicano. Desde allí surgieron grandes jugadores que le ofrecieron soluciones al primer equipo rojiblanco. En la actualidad, Gabriel Milito no encuentra el rumbo por los malos resultados, y en el Tapatío se está destacando Francisco Méndez.

Chivas recibió 12 goles en 6 partidos que jugó en el Apertura 2025, lo que marca un claro problema en defensa. Méndez es el único jugador de campo que no se perdió ni un minuto de todos los que jugó el Tapatío en la Liga de Expansión MX. Al ser defensor central, podría ofrecerle una buena alternativa al DT del Guadalajara.

Francisco Méndez es uno de los pilares del Tapatío. (Imago7)

Las estadísticas que publicó el equipo filial de Chivas en su página oficial dan cuenta del buen rendimiento del zurdo de 20 años. “A lo largo del torneo, suma 450 minutos disputados, en los que ha conseguido números envidiables”, consideró el Tapatío e hizo un desglose del aporte del joven en las 5 jornadas disputadas hasta ahora.

“Por ejemplo, Méndez es el jugador del Tapatío con más balones recuperados (42), más duelos ganados en defensa (6), más rechaces completados (37) y más pases acertados (187). Además, pese a ser defensa ha podido participar en 3 goles”, agregaron.

Sebastián Liceaga es el otro jugador que participó en todos los minutos del Tapatío

El Tapatío también destacó a Sebastián Liceaga, el portero que fue parte de todos los minutos jugados. Además, el juvenil de 18 años fue convocado a la Selección Mexicana Sub 20, por lo que su buen rendimiento es valorado, tanto por Arturo Ortega como por el Tri.

“Durante el Apertura 2025, el oriundo del Estado de México ha jugado 450 minutos, en los que acumula 2 porterías en 0, 10 uno a uno exitosos, 21 atajadas (segundo mejor de la Liga), 5 atajadas en las que se queda el balón, 117 pases acertados y 7 pelotas ganadas en juego aéreo“, especificaron.