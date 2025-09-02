Uno de los entrenadores que Chivas tuvo y que la afición rojiblanca no quiere ni ver en fotografía es Fernando Gago. Por otro lado, en las últimas horas se hizo viral el vergonzoso momento que vivió el entrenador argentino en el Estadio Caliente luego de que haya caído contra Tijuana al ser mojado con bebidas alcohólicas.

El regreso de Pintita a la Liga MX generó mucho ruido porque es un entrenador que dejó tirado a un equipo mexicano por uno argentino. A su vez, cuando decidió irse el Guadalajara estaba encarando el Clásico Tapatío ante Atlas y en busca de un lugar en la Liguilla.

Actualmente Fernando Gago no tiene un mejor andar con Necaxa debido a que se ubica en la décima quinta posición con cinco puntos. Por otro lado, el fin de semana estuvo en boca de todos luego del humillante momento que vivió en la frontera.

Fernando Gago vivió duro momento en Necaxa vs. Tijuana. (Foto: IMAGO7)

Como en otras oportunidades, el Rayo volvió a perder por 2-1 ante Tijuana por la jornada 7 del Apertura 2025. Lo que la transmisión no mostró fue como al entrenador le lanzaron un vaso con bebidas cuando se retiraba del campo de juego del Estadio Caliente. Todo indicaría que fue de parte de la afición de Xolos.

¿Cuándo se enfrentan Chivas ante Necaxa?

Por otro lado, en este Apertura 2025 Chivas volverá a verse las caras con Fernando Gago cuando lo enfrente por la jornada 10 en el Estadio Akron. Sin dudas uno de los momentos del partido será cuando salga al campo de juego el entrenador argentino.