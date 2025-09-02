Ayer por la noche la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer los audios del VAR del encuentro entre Chivas y Cruz Azul. Sin embargo, la afición rojiblanca estalló en redes sociales debido a que el arbitraje mexicano no dio explicaciones sobre el penal no sancionado para el Guadalajara luego de la mano del Toro Fernández.

La estadística marca que en los primeros cinco partidos en la Liga MX al Rebaño Sagrado le cobraron cinco penas máximas por errores propios. La gran noticia para Gabriel Milito en el último fin de semana fue que frente a la Máquina no le cobraron ninguno.

De todas maneras, Chivas fue claramente acuchillado por el arbitraje ante Cruz Azul debido a que no solo no le cobraron el penal a Bryan González, sino que además Víctor Cáceres no vio una clara mano de Toro Fernández. A su vez, la Federación Mexicana de Futbol dio a conocer los audios del VAR, pero no las explicaciones de esa falta no cobrada.

En redes sociales, la afición del Guadalajara estalló en los comentarios al afirmar que le robaron al equipo de Gabriel Milito. “Pasen los audios de la mano que no marcaron”, expresó un aficionado, mientras que otro afirmaban que eran unas ratas. “¿Y el de la mano? Jajajjajajaa son una broma y cada día pierden credibilidad”, agregó otro fanático.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

Como se sabe Chivas viajará a Estados Unidos para enfrentar a León un amistoso en medio de la fecha FIFA. Debido a este motivo el Guadalajara volverá a ver acción recién el sábado 13 de agosto cuando enfrente al América en una nueva edición del Clásico Nacional en el Estadio Ciudad de los Deportes desde las 21:15 del Centro de México.

Así estalló la afición de Chivas