Chivas se ha convertido en la víctima recurrente del arbitraje en todo el Apertura 2025, en donde las pifias de los silbantes se han vuelto recurrentes en contra del Rebaño jornada tras jornada, en donde el duelo contra Cruz Azul no es la excepción.

El silbante Víctor Cáceres se convirtió en el villano de la noche por sus decisiones que no gustaron entre ambas aficiones; sin embargo, en la recta final del primer tiempo se suscitó una jugada que todos los futbolistas rojiblancos reclamaron, pero el cuerpo arbitral prefirió dejarla pasar.

Antes de que concluyera la primera mitad, se suscitó una jugada en donde se mandó un centro al área grande, Miguel Tapias desvió la redonda, en donde la trayectoria de la pelota fue detenida por la mano de Gabriel Fernández.

Pese a los reclamos de la plantilla del chiverío, el cuerpo arbitral decidió hacer oídos sordos y continuar las acciones del partido, hasta que concluyó el primer tiempo, sin tener que revisar la jugada.

