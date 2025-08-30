El arbitraje se está convirtiendo en el protagonista de la noche durante el partido entre Chivas y Cruz Azul debido a una serie de decisiones que han generado controversia en contra de ambas instituciones, en donde le quitaron un penalti que favorecía al Rebaño.

Después de la polémica que se generó en el gol anulado contra La Máquina, el Guadalajara se volcó al ataque y protagonizó otra jugada polémica en donde el árbitro central, Víctor Cáceres, tuvo que recurrir al VAR para estar seguro de su decisión.

En una jugada en la que Bryan González se metió al área grande cementera, Charly Rodríguez intentó detenerlo usando su cuerpo, por lo que el jugador rojiblanco cayó al césped, en donde se decretó penalti de inmediato.

Tras la revisión del VAR, se consideró que el Cotorro fue el que propició el contacto, por lo que se reanudó con pelota a tierra ante los reclamos de todos los jugadores rojiblancos.

¿Cuándo se jugará el amistoso entre Chivas y el Club León?

Ante la pausa en la Liga MX por la Fecha FIFA, el Guadalajara sostendrá un duelo de preparación contra el León el próximo domingo 7 de septiembre en la cancha del SeatGeek Stadium en punto de las 15 horas, tiempo del centro de México.