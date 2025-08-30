Chivas volvió a iniciar un partido con muchas desconcentraciones en el aparato defensivo y que ahora Cruz Azul supo aprovechar desde el inicio del juego; sin embargo, el Rebaño no tardó mucho en responder para emparejar la pizarra.

El Guadalajara no cayó anímicamente pese a la sorpresiva anotación celeste, por lo que siguieron insistiendo para tratar de causarle peligro a la portería defendida por Kevin Mier, en donde una pelota detenida fue la clave para encontrar el empate.

En un tiro de esquina, el centro fue a primer poste para que Luis Romo peinara la redonda para mandarla a segundo poste, en donde Diego Campillo se sumó y remató de cabeza para mandar la pelota al fondo de la portería, haciendo explotar las gradas del Estadio Akron.

¿Cuándo se jugará el amistoso entre Chivas y el Club León?

Ante la pausa en la Liga MX por la Fecha FIFA, el Guadalajara sostendrá un duelo de preparación contra el León el próximo domingo 7 de septiembre en la cancha del SeatGeek Stadium en punto de las 15 horas, tiempo del centro de México.