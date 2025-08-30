Los malos resultados que ha obtenido Chivas a lo largo del Apertura 2025 ha ocasionado molestia entre millones de aficionados, en donde consideran que el principal culpable es el entrenador Gabriel Milito, por lo que ha sonado que la continuidad del argentino podría ponerse en entredicho si mantiene esos pobres resultados en los próximos compromisos.

Durante la semana surgió el rumor de que Fernando Ortiz sería un timonel del agrado de la directiva del Guadalajara para tomar las riendas del conjunto tapatío en caso de que se tuviera que hacer un cambio en el timón, debido al nivel que han mostrado los equipos que ha dirigido en la Liga MX.

Sin embargo, este sábado se confirmó que el Tano queda descartado para poder tomar las riendas del chiverío debido a que acaba de ser anunciado como nuevo entrenador del Colo Colo de Chile.

Dentro de la Liga MX, Ortiz ha dirigido a clubes como América, Monterrey y Santos Laguna, en donde en los dos primeros mostró un buen nivel futbolístico, aunque siempre se quedó en Semifinales. Con los Guerreros no pudo componer el rumbo de un equipo en construcción.

Chivas buscó al Tano Ortiz ante la salida de Fernando Gago

Después de la traición de Fernando Gago para abandonar al Guadalajara y marcharse a Boca Juniors, la directiva rojiblanca comenzó la búsqueda de un nuevo entrenador, en donde el Tano Ortiz habría sido uno de los candidatos.

Sin embargo, los españoles pidieron tiempo para elegir a su nuevo entrenador, en donde después de varios meses se decantaron por Óscar García Junyent, quien resultó otro fracaso y se marchó rápidamente del banquillo rojiblanco.