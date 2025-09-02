El hecho de que solo haya ganado en 2 de los 9 partidos que dirigió en el Club Deportivo Guadalajara puso en duda la continuidad de Gabriel Milito. Sin embargo, desde las entrañas de la institución surge que el apoyo es total para el argentino, y su situación es distinta a la de los antecesores.

Al anterior entrenador que lo despidieron de manera prematura fue Óscar García Junyent. Sin embargo, el proceso del español se terminó porque antes se le dio fin a la directiva futbolística de aquel momento. Juan Carlos Martínez Castrejo, Fran Pérez y Sergio Pérez, 3 compatriotas de García Junyent fueron desplazados.

Gerardo Espinoza fue el último director técnico de Chivas antes de la llegada de Gabriel Milito. (Getty)

Con la salida de la cúpula española, el ex Celta de Vigo vio caer la guillotina sobre su humanidad en Chivas. Además, existe el rumor de que los jugadores no estaban conformes con él, por lo que aportaron a la salida. El caso de Gabriel Milito es diferente al de García Junyent y a los de Arturo Ortega y Gerardo Espinoza.

Ambos estrategas mexicanos asumieron para completar otros procesos. Ortega saltó al primer equipo por la repentina renuncia de Fernando Gago. Espinoza asumió en el Rebaño Sagrado tras la salida de García Junyent. Ninguno de ellos eran parte de un proyecto a largo plazo para el plantel profesional rojiblanco.

Gabriel Milito podría tener un torneo completo para demostrar en Chivas

Quitando esos 3 casos especiales que fueron los últimos antes de la llegada de Gabriel Milito, los demás entrenadores tuvieron, al menos, un torneo para demostrar su capacidad. Ese dato es alentador para el argentino. Así mismo, el periodista David Medrano reveló que la directiva de Chivas ya peinó el mercado. El propósito de ello sería ver quiénes están disponibles en caso de que el Mariscal no siga.