Aunque se difunde a 4 vientos que la cúpula directiva del Club Deportivo Guadalajara sostiene su confianza en Gabriel Milito, el periodista David Medrano reveló que ya se analizan alternativas. Uno de los mencionados por el célebre comunicador fue Diego Alonso, además de Vicente Sánchez.

No es la primera vez que el ex director técnico de la Selección de Uruguay aparecería en el radar de Chivas. En septiembre de 2019, Ricardo Peláez se reunió con Alonso en un hotel de Guadalajara, ya que el estratega viajó a la perla tapatía con la opción de convertirse en el nuevo pastor.

Por su parte, José María Garrido informó que el charrúa se llegó a reunir con Amaury Vergara. Sin embargo, quien finalmente asumió como sucesor de Tomás Boy fue Luis Fernando Tena. Alonso despertó el interés del Rebaño Sagrado luego de sus experiencias en Pachuca y Monterrey dentro de la Liga MX.

Con la llegada de Tena, el sudamericano tuvo un paso por Inter Miami para luego dar el salto a su selección, donde dirigió el Mundial 2022 sin éxito. Tras la gran cita en Catar comenzó su carrera en Europa y tuvo sus primeras experiencias en el futbol de élite. El exdelantero tomó el mando en Sevilla y luego pasó por Panathinaikos.

Vicente Sánchez sería otra opción si no continúa el proceso de Gabriel Milito en Chivas

Aunque, por el momento, Gabriel Milito se mantiene firme en su cargo de DT de Chivas, la directiva habría analizado el mercado de entrenadores. El otro nombre que mencionó David Medrano fue el de Vicente Sánchez. El compatriota de Diego Alonso se ganó una buena reputación luego de su paso por Cruz Azul, donde consiguió la última Concachampions.