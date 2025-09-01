Uno de los grandes problemas que hoy tiene Chivas, además del defensivo, es que la pelota entre dentro de los tres palos y se infle la red. Quien tuvo importante inicio goleador en su nuevo equipo en el extranjero es Érick Torres con Sporting FC. ¿Se tienta el Guadalajara con volver a tenerlo en el equipo?

Sin dudas el Cubo no tuvo las oportunidades que un canterano que necesita para consolidarse en el primer equipo. Especialmente, para marcar la diferencia en un equipo que tenía importantes figuras y que necesitaba resultados.

Su carrera lo llevó a jugar en Estados Unidos, a comprar su propio pasa para llegar a Guanacasteca y pagarlo con la mitad de su salario, a arribar a Herediano y dar allí doping positivo. Tras un año de inactividad llegó a Sporting FC de Costa Rica donde en seis partidos oficiales logró anotar dos goles, sumando 360 minutos de juego. El domingo anotó un golazo desde fuera del área.

Cubo Torres tuvo inicio goleador en Costa Rica.

En redes sociales se hizo eco de su participación con un mensaje para celebrar el nacimiento de su hijo. “Gran trabajo colectivo para conseguir un buen triunfo de local y gracias a Dios se pudo colaborar con gol, el cual llevaba dedicatoria especial para Stefanito que vino a alegrar nuestras vidas esta semana”, expresó.

Los números de Érick Torres en Chivas

A lo largo de su paso por el Guadalajara el Cubo Torre jugó 85 partidos, anotó 20 goles y dio 14 asistencias en 5569 minutos de juego. Como decíamos, su mejor momento se dio en Guanacasteca anotando once goles en 20 partidos.