Chivas dio a conocer su convocatoria para el partido de la Jornada 13 frente a Mazatlán, que se jugará este sábado en el Estadio Akron. La lista sorprendió con los regresos de Erick Gutiérrez y Roberto Alvarado, pero también con dos ausencias notables: Alan Pulido y Cade Cowell fueron descartados por Gabriel Milito.

Ni Cowell ni Pulido aparecen en el reporte médico del club, por lo que la decisión fue totalmente técnica. Todo apunta a que Milito busca incrementar la competencia interna dentro del plantel, especialmente considerando que Yael Padilla y Hugo Camberos regresaron tras su participación con la Selección Sub-20 en el Mundial de Chile.

Sin embargo, ambos jugadores podrían tener su revancha muy pronto. Con el calendario apretado y la doble jornada que se jugará a media semana ante Querétaro, es muy probable que tanto Cowell como Pulido sean incluidos nuevamente en la convocatoria, aprovechando que llegarán más descansados que otros futbolistas titulares.

En el caso de Pulido, muchos analistas consideran entendible su ausencia, pues no ha mostrado el nivel que tuvo en su primera etapa con Chivas. En cambio, la situación de Cowell sí ha sorprendido: con apenas 22 años, el atacante mexico-estadounidense sigue sin consolidarse a pesar de su gran potencial, y parece estar perdiendo oportunidades valiosas bajo la dirección de Milito.

Hugo Camberos volvió a ser convocado y ya no hay pretexto para que no juegue

Por otro lado, la vuelta de Hugo Camberos podría marcar un antes y un después en la parte final del torneo. El extremo ha sido señalado como uno de los jóvenes más prometedores del plantel, y lleva meses en el radar del Brujas de Bélgica. Con la Sub-20 ya sin compromisos, todo apunta a que tendrá más minutos en las próximas jornadas.