El sábado Chivas volvió a quedar a deber debido a que perdió por Cruz Azul por 2-1 por la jornada 7 del Apertura 2025. Tras lo sucedido en Guadalajara dan a conocer un nuevo escándalo en el Estadio Akron debido a que denuncian que 10 aficionados del Rebaño Sagrado enviaron al hospital a un aficionado de la Máquina.

El juego contra FC Juárez volvió a reabrir una polémica con el gigante de Zapopan debido a que hubo incidentes en las gradas. En aquella fecha cinco hubo una trifulca con el hermano de Ángel Zaldívar, quien terminó con la nariz rota.

La derrota de Chivas contra Cruz Azul por 2-1 volvió a dejar saldo de heridos en las gradas del Estadio Akron. Diferentes periodistas que cubren el día a día del Guadalajara reportaron cruce de palabras entre los fanáticos.

Por otro lado, en el día de hoy Luis Fernández dio a conocer que diez seguidores del Guadalajara atacaron a su hermano y lo enviaron al hospital. “Iban con mis papás a un palco… llega una persona y golpea a mi hermano con algo cubierto en la mano, algo que parecía un objeto de metal”, expresó en un video publicado en Instagram. En las últimas horas se dio a conocer que su hermano ya se encuentra en su casa.

Mariano Varela y Jesús Sánchez insultados por aficionados de Chivas

En el mismo encuentro aficionados de Chivas estuvieron a escasos metros de Mariano Varela y Jesús Sánchez en el Estadio Akron. En un video se ve como varios chivahermanos no paraban de gritarle a los directivos.