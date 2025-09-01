Aunque Gabriel Milito se mantiene optimista sobre el rendimiento de Chivas y sus chances de revertir la situación, los resultados son los que son. Y la afición rojiblanca ya comienza a perder la paciencia. Con el Rebaño en los últimos puestos de la tabla y un Clásico Nacional a la vista, son lógicas las dudas sobre la continuidad del entrenador argentino.

Como suele ocurrir en estas ocasiones, tanto un despido como una potencial renuncia resultan temas de conversación. Pero en esta oportunidad nadie podrá decir que Gabriel Milito se aferra a su cargo para ser corrido y cobrar una indemnización. Así lo contó el periodista César Huerta en su canal de Youtube.

“Les informo que en el contrato, tanta es la confianza y el compromiso del entrenador que se estableció que si renuncia o si lo corren se va sin un quinto. Así de fuerte es el compromiso y la responsabilidad”, detalló Huerta al revelar un dato poco conocido sobre el contrato que une a Gabriel Milito con el Guadalajara.

Según su opinión, Milito tiene el genuino deseo de tener éxito en Verde Valle: “No está acá esperando una indemnización porque no va a haber. Si lo corren se va así nomás. Lo acordaron. Por qué se aceptó, no lo sé, no es mi tema. Pero no va por ahí. Yo sí creo que para él es un sueño triunfar aquí. No es fácil triunfar aquí”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Gabriel Milito en Chivas?

Según deja trascender la propia directiva rojiblanca, la intención es confiar en el proyecto de Gabriel Milito para construir un equipo ganador. Para eso, el plazo es de dos años, lapso por el que firmó contrato el entrenador argentino con el Rebaño Sagrado, es decir hasta junio de 2027.