Chivas volvió a cerrar una noche para el olvido debido a que no pudo ni siquiera rescatar un empate ante Cruz Azul tras perder por 2-1 en el Estadio Akron. Por otro lado, lo que la transmisión no mostró fue la reacción de frustración de Gabriel Milito cuando Carlos Rotondi anotó el segundo gol para la Máquina.

Al igual que en otras oportunidades los errores defensivos condenaron al Guadalajara como ante Santos Laguna, León, FC Juárez y Tijuana. La buena noticia contra la Máquina Cementera es que se cortó la racha de penales en contra.

Ayer Gilberto Sepúlveda volvió a fallar y Cruz Azul logró golpear primero en el 1-0 de José Paradela. A su vez, en el segundo gol de la Máquina fue una serie de fallos de Chivas que desembocaron en la anotación de Carlos Rotondi.

Sin dudas este gol fue como un baldazo de agua fría porque faltaban minutos para que se terminara el primer tiempo. En un video publicado por Villa Villa en su canal de YouTube se ve un Gabriel Milito frustrado, que se pasa la mano por la cara sin poder creer lo que acaba de pasar y volver al banco para hablar con sus colaboradores para cerrar estos primeros 45 minutos.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en la Liga MX?

Como se sabe Chivas viajará a Estados Unidos para enfrentar a León un amistoso en medio de la fecha FIFA. Debido a este motivo el Guadalajara volverá ver acción recién el sábado 13 de agosto cuando enfrente al América en una nueva edición del Clásico Nacional en el Estadio Ciudad de los Deportes desde las 21:15 del Centro de México.