Un nuevo desafío se presenta en el horizonte próximo para el Club Deportivo Guadalajara. Con resultados decepcionantes en el Apertura 2025 y Leagues Cup, Gabriel Milito busca cambiar el rumbo de su equipo en lo que es su primera experiencia en el futbol mexicano. Por eso, el duelo de esta tarde contra Cruz Azul es una gran oportunidad.

La Máquina Cementera llega en la tercera posición de la tabla, y representa un partido exigente para Chivas. Con la vuelta de Javier Hernández después de una larga ausencia, el DT rojiblanco debe suplir algunas bajas, como la de Alan Pulido. Sin embargo, Armando González es el centrodelantero con mejor ritmo en la actualidad.

Richard Ledezma es otra baja, tal vez la más sensible de todas, por lo que Alan Mozo tiene la chance de destacarse jugando desde el arranque. Tanto el entrenador como sus jugadores buscarán un triunfo frente a Cruz Azul que represente un punto de inflexión para el grupo.