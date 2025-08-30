Uno de los refuerzos más destacados del Club Deportivo Guadalajara en el último mercado de fichajes fue Bryan González. Desde su incorporación luego de ser parte del Mundial de Clubes junto a Pachuca, el Cotorro se convirtió en un titular indiscutido para Gabriel Milito. Pese a su buen nivel y ciertos pasajes de juego de calidad del equipo, los resultados no fueron los esperados.

El propio jugador reconoce que no es sencillo lidiar con la sensación de frustración, lo que se constituye como el gran obstáculo para Chivas, ya que el equipo parece merecer más de lo que tiene. “Es muy difícil que las cosas no se te den y seguir trabajando, tratar de revertir la situación. Pero yo veo un equipo muy comprometido“, comentó el carrilero por izquierda.

Además, González se muestra esperanzado por la dedicación que percibe en sus compañeros: “Hay ganas de salir de la situación, de revertirla y sobre todo también de disfrutar. Al fin y al cabo es un juego y hay que disfrutar sabiendo la responsabilidad que tenemos atrás”.

Antes, en el mismo diálogo con ChivasTV, el Cotorro destacó la dificultad del partido contra Cruz Azul de la jornada 7 del Apertura 2025: “Va a ser un partido duro de inicio a fin. Sabemos cuál es el equipo que tenemos enfrente. También confiamos, como venimos confiando desde la primera jornada, en nosotros, trataremos de sacar el resultado. Trataremos de mostrar lo que entrenamos día a día”.

Bryan González platicó sobre su situación en Chivas

“Yo siempre he dicho que donde me toque jugar voy a dar mi 100%“, comenzó Bryan González platicando sobre las diferentes posiciones que puede ocupar en el campo de juego. “Vengo a darlo todo. Aportar para que pueda ayudar al equipo en lo que más pueda. Sobre todo, y más en lo personal, ahora quiero que al equipo le vaya bien, cumpliendo el rol que sea”, agregó.

Finalmente, el Cotorro consideró: “Quiero que al equipo le vaya bien, que podamos salir de esto y sobre todo que lo disfrutemos. Es muy importante que uno disfrute porque eso me da para poder ir a selección nacional, que es lo que lo que uno quiere como jugador“.