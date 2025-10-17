El delantero del Club Deportivo Guadalajara, Armando González, pasa por un gran momento futbolístico, y previo al partido ante Mazatlán FC, correspondiente a la Fecha 13 del Torneo Apertura 2025, reveló por qué le dicen ‘Hormiga’.

“Fuimos a una comida familiar, o creo que era un partido de mis hermanos, no me acuerdo bien cuál de las dos, entonces mi hermano y mi hermano se bajan de la camioneta y se paran en un hormiguero”, comentó

Mi mamá les empezó a gritar que se quitaran del hormiguero, y yo muy pequeño todavía no sabía hablar, yo pensé que las hormigas eran muy malas, te mataban, veneno, no sé algo, entonces cada vez que llegábamos a un lugar, pues yo asustado no me quería bajar de la camioneta, tenía miedo de las hormigas, y así duré un buen rato hasta que vieron pasó una hormiga y dije “Gigigas, gigigas”, la apunté y dijeron que le tenía miedo a las hormigas y un tío de Aguascalientes me empezó a decir hormiga y se me quedó, me gusta mucho que me digan hormiga”, agregó.

Cabe mencionar que el canterano de Chivas es hijo de Armando González, y se ha convertido en una de las figuras más prometedoras del equipo con seis goles en el Torneo Apertura 2025, uno de ellos contra el Club América, el cual le ayudó a impulsar su carrera.

¿Cuándo juegan las Chivas frente a Mazatlán FC?

Se viene la recta final de la Fase Regular del Torneo Apertura 2025 y este sábado nuestras Chivas se enfrentarán a Mazatlán FC dentro de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime y se espera que Armando ‘Hormiga’ González sea titular.