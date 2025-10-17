Armando ‘Hormiga’ González pasa por un gran momento futbolístico en el Torneo Apertura 2025. El joven atacante se ha convertido en el goleador del Club Deportivo Guadalajara con seis anotaciones, lo suficiente para meterse en la pelea por el campeonato de goleo.

Y sobre el gran momento que vive habló en entrevista con Claro Sports, previo a enfrentar a Mazatlán FC dentro de la Fecha 13 del Torneo Apertura 2025 y aseguró que el gol que le hizo al Club América en este semestre representó un antes y un después en su carrera.

“Creo que el partido de la remontada de San Luis fue un parteaguas. El gol contra América… yo creo que eso también me impulsó más porque tenía muchas ganas de meterle un gol al América. Desde el Clásico que me tocó iniciar y tuve esa situación mano a mano que no pude concretar, tenía esa espina de querer meter un gol. Y más por el gol que hizo mi papá contra América. Ese gol ha sido el más importante para mí”, comentó.

Cabe mencionar que Armado González fue considerado por Gabriel Milito para enfrentar al equipo sinaloense este sábado y se espera que salga como titular en busca de su séptimo gol en el Torneo Apertura 2025 y lograr la cuarta victoria seguida del Rebaño Sagrado.

¿A qué hora es el partido entre Chivas y Mazatlán FC?

El partido entre el Club Deportivo Guadalajara y Mazatlán FC, correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025, se llevará a cabo este sábado 18 de octubre en la cancha del Estadio Akron, a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.