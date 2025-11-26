Cuando presentaron a Javier Mier como nuevo director deportivo la mayor parte de la afición del Club Deportivo Guadalajara reprobaron su llegada, pues no era lo que esperaban para ese cargo importante, no obstante, en poco tiempo el directivo tapó muchas bocas.

Gracias a su excelente trabajo en el pasado mercado de fichajes, de cara al Torneo Apertura 2025, se ganó el cariño y el respeto de la hinchada “Rojiblanca”, y así se lo hicieron saber en la publicación que hizo el Rebaño Sagrado por motivo de su cumpleaños.

“No confiaba en tus gestión. Después de tu primer conferencia de prensa me diste el calladón de osico más grato con los refuerzos que trajiste al plantel”.

“Todos le veían la cara de pen… y terminó siendo el que mejores refuerzos ha traído en los últimos cinco años”.

“Hasta hoy creo que acertó en fichajes callándonos a varios. Se ganó que el cabrón de Amaury le de mas $ en diciembre para apuntalar al plantel”, son algunos comentarios que le hicieron llegar en X.

¿Qué refuerzos trajo Javier Mier a Chivas para el Torneo Apertura 2025?

Son cuatro los futbolistas que fichó Javier Mier para el Torneo Apertura 2025, los cuales son: Diego Campillo, Richard Ledezma, Bryan González y Efraín Álvarez y todos ellos se han convertido en elementos importantes en el esquema de Gabriel Milito