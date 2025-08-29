Cada vez que se habilita el mercado de fichajes, uno de los nombres que se vincula al Club Deportivo Guadalajara es el de Orbelín Pineda. El lazo permanente que hay entre el Maguito y la institución tapatía marca la buena imagen que dejó. Sin embargo, por el momento no parece que se vaya a concretar un regreso.

Pineda se encuentra cómodo en Europa compitiendo en una liga que no es del primer orden, pero participa de competiciones internacionales. AEK jugará la Conference League esta temporada, donde se medirá con la Fiorentina en la fase de liga de la tercera competición de la UEFA en cuanto a importancia.

David De Gea es el portero titular de la Fiorentina. (Getty)

Además del choque contra los italianos, el conjunto griego enfrentará a Shamrock Rovers (Irlanda), NK Celje (Eslovenia), Aberdeen (Escocia), Universitatea Craiova (Rumania) y Samsunspor (Turquía). Pineda y su equipo buscarán sumar la mayor cantidad de puntos para seguir con vida en Conference.

Orbelín Pineda platicó sobre la vuelta frustrada a Chivas de Guadalajara

El mercado de fichajes donde Orbelín Pineda estuvo más cerca de retornar a Chivas fue en el del pasado invierno. No obstante, las negociaciones nunca se concretaron ya que AEK Atenas no quería desprenderse de él. Ya en el mercado de verano no hubo un acercamiento como el de 6 meses antes.

En diálogo con Azteca Deportes, Orbe platicó sobre aquella vuelta frustrada: “La verdad que era difícil (retornar a Chivas). Estoy agradecido con las oportunidades que nos dan los equipos mexicanos, pero todo dependía del club griego. Tengo contrato vigente y debía respetarlo, ellos tenían que decidir si me dejaban salir o no”.