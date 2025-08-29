Gilberto Mora es uno de los nombres del momento en el futbol mexicano. Con apenas 16 años, el juvenil ya se ha transformado en figura de los Xolos de Tijuana y en titular de la Selección Mexicana. El pasado fin de semana le anotó un doblete a las Chivas de Guadalajara. Lejos de repudiarlo, son varios los aficionados que sueñan con verlo vestido de rojiblanco.

En las últimas horas, incluso, se habló sobre el rumor de que Gilberto Mora sea fichado nada menos que por el Real Madrid. Todo parece indicar que cuando cumpla la mayoría de edad, el mediocampista será transferido directamente desde Xolos al futbol europeo. Sin embargo, en sus redes sociales hay un detalle que puede alimentar la ilusión del Rebaño.

Gilberto Mora viene de brillar ante Chivas (Imago7)

La joya mexicana sigue en Instagram a varios elementos del Rebaño Sagrado. Por ejemplo, Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Gilberto Sepúlveda, con los que compartió en redes sociales. Pero también mantiene relación con varios canteranos rojiblancos como Hugo Camberos, Yael Padilla, Gael García Ortega, Carlos Hernández, Juan Pablo Uribe, Diego Ochoa y Emiliano Rodríguez.

¿Será un detalle que implique cierto favoritismo hacia el Rebaño Sagrado? De momento no hay indicios que puedan confirmarlo más allá del buen feeling que parece tener Gil Mora con varios elementos de la plantilla rojiblanca.

Su viejo socio también juega en Chivas

Otro factor a tener en cuenta es que Chivas fichó el semestre pasado a Leonel Calderón, quien fuera el gran socio de Gilberto Mora durante su estadía en las Fuerzas Básicas de Tijuana. El mediocampista integra ahora las filas del Rebaño Sub-18 y acostumbra a jugar con regularidad.

¿Cuánto cuesta el fichaje de Gilberto Mora?

Gilberto Mora todavía no puede jugar en Europa por ser menor de edad, pero todo indica que su futuro estará en aquel continente más temprano que tarde. Según el sitio especializado Transfermarkt, su valor de mercado actual es de tres millones de euros, aunque claro está que Xolos buscará hacer un mejor negocio en caso de transferir a una de sus joyas.