Chivas viene de lograr un empate épico contra Tijuana luego de haber estado abajo tres goles en el marcador. Quien fue clave y no para de anotar es Armando González, a quien se le termina el contrato en el 2026. ¿Reacciona la directiva del Guadalajara?

El nombre de la Hormiga no ha parado de escucharse desde que Veljko Paunovic era entrenador del Guadalajara. Con la llegada de Fernando Gago no ha parado de anotar goles no solo en el primer equipo, sino que además en las fuerzas básicas donde era goleador.

Con Gabriel Milito como entrenador de Chivas Armando González no paró de ser clave con cada una de sus intervenciones. Ayer fue clave para que el Rebaño Sagrado comience a remontar en el partido contra Tijuana al abrir al romper el cero.

En medio de este contexto, Jesús Bernal dio a conocer que a la Hormiga González se le acaba el contrato en el 2026 y estuvo en la lista de seis jugadores que sí lo hicieron hace pocos días. A su vez, dio a conocer por qué se le complicaría la negociación con el atacante con este gran momento que vive.

“Se le está durmiendo a Chivas. Hay dos factores. Número uno: se está durmiendo porque cada vez está cotizando más mientras más goles haga, si está peleando el título de goleo y si está siendo convocado a la Selección como es ahora por lo que sus pretensiones serán más altas. Dos también se le está durmiendo mientras se le siga pasando tiempo puede llegar un equipo europeo puede llegar un equipo Europeo y se lo pueden llevar gratis”, expresó.

¿Cuántos goles lleva anotado Armando González en Chivas?

En este inicio de temporada Armando González no ha parado de anotar goles debido a que lleva anotado tres goles en el Apertura 2025, uno en la Leagues Cup 2025 y una en la Concachampions 2024-2025, mientras que en la pretemporada anotó dos goles.