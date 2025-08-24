Matías Almeyda no ha parado de dar de qué hablar con su llegada a Sevilla luego de que haya brillado como timonel en AEK Atenas. Por otro lado, en las últimas horas se dio a conocer que el equipo del Pelado estaría interesado en un mexicano, pero no sería futbolista de Chivas debido a que se trata de Julián Araujo. ¿Cuándo ficha a un jugador con actualidad o pasado en el Rebaño Sagrado?

El entrenador argentino en más de una ocasión ha afirmado que el futbolista nacional es excelente por la calidad que tiene. No es para menos que opine de esta manera debido a que logró cosechar una gran cantidad de títulos en su paso por el Rebaño Sagrado.

En la actualidad tiene a Matías Almeyda como entrenador del Sevilla de España, club en el que comenzó con el que debutó con una derrota ante Athletic Bilbao. En medio de este contexto dan a conocer que el conjunto andaluz estaría interesado en Julián Araujo, jugador que milita en la Premier League.

El Sevilla de Matías Almeyda quiere a Julián Araujo. (Foto: IMAGO7)

“Tal y como lo ha informado MARCA en las últimas horas, el lateral de 24 años está en la mira del ‘Pelado’ Almeyda para el conjunto hispalense, puesto que sería uno de los objetivos para reemplazar a Juanlu Sánchez o José Ángel Carmona en caso de que les vendan”, reportó en las últimas horas el diario español.

¿Orbelín Pineda llega a Sevilla?

Uno de los jugadores se esperaba que saliera en este mercado de pases de AEK Atenas era Orbelín Pineda, quien era pretendido por Chivas. En medio de la salida de Matías Almeyda se vinculaba al exjugador rojiblanco con Sevilla, pero todo indica que se quedará en Grecia.