Mientras jugadores y cuerpo técnico se preparan para jugar los Cuartos de Final ante Cruz Azul, la directiva de Chivas ya analiza la lista de refuerzos para el Clausura 2026. Uno de los futbolistas que podría llegar para el próximo torneo es Antonio Briseño y revelan que ya hubo acercamientos para que se termine de dar su vuelta.

No hay dudas que una de las líneas a reforzar en el Rebaño Sagrado es la defensiva debido a que hubo bajas sensibles. Ante la ausencia de Diego Campillo y Miguel Tapias por lesión quien se perfila de la mejor manera para ser titular en el siguiente de los partidos es Gilberto Sepúlveda para reemplazarlo.

De momento se habla que Chivas ya sabe el precio de Pachuca por Daniel Aceves, futbolista que habría pedido salir del club hidalguense. Otro que se suma a esa lista para llegar al Guadalajara es Antonio Briseño y revelan que ya hubo acercamiento para que vuelva.

Antonio Briseño recordó el sufrimiento de un juvenil en Chivas.

“En temas de rumores. Del Pollo Briseño pregunté ayer y me volvieron a decir que está más que puesto para regresar y ya han existido algún tipo de acercamiento. Esta es una cuestión que no descartaría”, reportó José María Garrido en Futbol con Cerebro.

¿Vale la pena que Chivas vaya a fichar a Antonio Briseño?

Una de las grandes dudas que surge es si Antonio Briseño es un futbolista que se adapta de la mejor manera al estilo de juego que busca impregnar Gabriel Milito en Chivas y todo indicaría que porque es un futbolista limitado al momento del manejo del balón. Por otro lado, desde que llegó a Toluca el Pollo Briseño anotó un gol, en el Clausura 2025, y 1006 minutos de juego en 19 partidos, de los cuales 3 fueron en la Sub-21 de los Diablos Rojos según lo informado por Transfermarkt.