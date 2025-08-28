Chivas poco a poco ha ido conformando un plantel poderoso con las contrataciones de algunos futbolistas y con el surgimiento de algunos jugadores desde fuerzas básicas, por lo que otros clubes de la Liga MX comienzan a pretender a algunos elementos del Rebaño, en donde uno de los más interesados ha sido Cruz Azul.

La Máquina recientemente logró arrebatarle al Guadalajara la carta de Jesús Orozco Chiquete a cambio de Luis Romo y varios millones de dólares; sin embargo, los celestes aún tendrían en la mente fichar a otros dos elementos del chiverío, en donde el primero sería Roberto Alvarado.

“Me dice mi contacto en La Noria que Cruz Azul no quita el dedo del renglón por el Piojo Alvarado. Cruz Azul quiere llevarse al Piojo y pagar la cláusula“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Sin embargo, el Chuyón dejó en claro que la postura del Guadalajara es retener a su futbolista con el dorsal ’25’, ya que no se tiene previsto negociarlo con ningún club de la Liga MX.

“En Chivas me dicen que no están pensando negociar, no lo queremos vender. Ni aunque Cruz Azul llegue con la cláusula, el Piojo no se va de Chivas. Al mercado mexicano no se va Alvarado”, concluyó.

¿Cuál refuerzo quiere Cruz Azul de la cantera de Chivas?

“También me dice que están pretendiendo, que ya preguntaron por Gilberto Sepúlveda, pero que lo quieren desde hace tres o cuatro años. Antes de que debutara el Tiba, cuando se llevaron a Alexis Gutiérrez, se querían llevar al Tiba Sub 20 y sin debutar”, concluyó.