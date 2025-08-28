Javier Aguirre por fin dio a conocer la lista de jugadores con los que encarará la Selección Mexicana los duelos amistosos de la próxima Fecha FIFA contra Japón y Corea del Sur, en donde sorprendió por el número de futbolistas que convocó de Chivas, sobre todo, después del reciente microciclo.

Previo al duelo contra Cruz Azul de este fin de semana, el Vasco decidió quitarle al Guadalajara a cinco futbolistas para observarlos en el Centro de Alto Rendimiento, en donde aparecían elementos como Luis Romo, Armando González, Diego Campillo, Raúl Rangel y Bryan González.

Sin embargo, este jueves el Vasco dio a conocer la lista de jugadores con los que encarará los amistosos de la próxima Fecha FIFA, en donde solamente aparecen el Tala Rangel y Roberto Alvarado.

Hay que recordar que para estos compromisos, el seleccionador nacional sí podrá contar con los jugadores que militan en Europa, por lo que se redujo la lista de elementos que participan en la Liga MX.

¿Cuándo jugará Chivas en la Liga MX después de la Fecha FIFA?

Después del duelo contra Cruz Azul, el Guadalajara disputará su siguiente duelo oficial el próximo sábado 13 de septiembre cuando visite al América en una edición más del Clásico Nacional en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes.