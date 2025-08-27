Chivas tiene una severa crisis de resultados, pero no de funcionamiento, ya que en todos sus compromisos el Rebaño ha sido capaz de dominar a todos sus rivales; sin embargo, la falta de contundencia y errores en la zaga han ocasionado que las derrotas sean una constante.

Es por eso que Gilberto Sepúlveda admitió que no hay excusas para registrar los resultados que han tenido en este Apertura 2025; sin embargo, dejó en claro que el Guadalajara no llega como víctima contra Cruz Azul, América, Tigres o Toluca, sino que en el Rebaño lo ven como la oportunidad de demostrar que están hechos para ser campeones.

“Preparándonos para demostrar que el equipo tiene la capacidad de levantarse, es una gran prueba para levantar la mano y decir que estamos para pelear por el título“, declaró el canterano rojiblanco en palabras para Telemundo Deportes.

“Cuando hay un nuevo cuerpo técnico, claro que hay un proceso de adaptación, pero en ningún momento es motivo para no dar resultados, eso es responsabilidad de nosotros que debemos de asumir para adaptarnos lo más rápido posible a la idea del juego que trae el técnico y dar resultados. No es como que hay que tener paciencia, somos profesionales y tenemos que dar resultados desde ya”, puntualizó el zaguero del Rebaño.

Tiba Sepúlveda defendió al Piojo Alvarado de los abucheos

“Sí pega, sí te mueve, pero lo tomamos grupalmente. Al final, somos un equipo y si hay algún abucheo para un compañero, es para todos, lo sentimos todos. Es una parte que debemos de entender como jugadores, es un club grande, que requiere mucha exigencia personal y grupal.

“Cuando los resultados no están bien, es una manera de manifestarse de la afición. Tratar de tomarlo de la mejor manera, como una exigencia y una parte que nos haga despertar y dar resultados desde ya”, concluyó el Tiba.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul?

El próximo compromiso del Guadalajara dentro del Apertura 2025 se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 30 de agosto en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.