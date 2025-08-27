Chivas está a unas horas de disputar uno de los duelos más difíciles de todo el Apertura 2025 cuando en el marco de la jornada 7 reciba en la cancha del Estadio Akron al Cruz Azul, en donde Gabriel Milito ya tendría decidido el papel que jugará Roberto Alvarado en dicho enfrentamiento.

Es innegable que el Piojo es uno de los futbolistas más talentosos y desequilibrantes que hay en la Liga MX; sin embargo, una considerable baja de juego le ocasionó un desencuentro con la afición en el duelo contra FC Juárez en donde salió abucheado e inclusive, se fue a la banca para el cotejo contra Xolos de Tijuana.

Sin embargo, el entrenador del Guadalajara considera que el haberlo mandado a la suplencia fue benéfico para Alvarado, por lo que el argentino tendría en mente mandar de titular al ’25’ del Rebaño en su enfrentamiento contra La Máquina, según reveló el comunicador Alejandro Ramírez.

“Los seleccionados de Guadalajara se van reportar este jueves, los entrenamientos serán jueves y viernes por la tarde, de ahí el cuerpo técnico del Guadalajara comenzará a ver quién está para aparecer como titular contra Cruz Azul.

“El que sí va a regresar como titular este sábado va a ser Roberto Alvarado. ‘Contra Cruz Azul necesitamos dar un golpe de autoridad’. Ni esperen que siente a Luis Romo o que mantenga a Alvarado en la banca, va de titular el próximo fin de semana”, explicó el reportero en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul?

El próximo compromiso del Guadalajara dentro del Apertura 2025 se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 30 de agosto en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.