La irregularidad que ha mostrado Chivas en el Apertura 2025 ha ocasionado que muchos clubes lo minimicen y lo pongan como víctima frente a otros adversarios como el propio Cruz Azul, próximo rival en la jornada 7 de la Liga MX; sin embargo, hay especialistas que confían en que los tapatíos podrían dar la sorpresa.

Ricardo Peláez, quien fuera directivo de ambas instituciones, reconoció que el favorito es el conjunto de La Máquina, principalmente por los resultados que han registrado en donde marchan invictos en el semestre bajo la tutela de Nicolás Larcamón.

Sin embargo, el exgoleador también admitió que el Guadalajara tuvo una brillante pretemporada y que este tipo de rivales suelen ser las oportunidades ideales para cambiar el rumbo del semestre, por lo que decidió apostar por el chiverío en este duelo frente a los celestes.

“Me gustó la conferencia de Romo, que salgan y se comprometan. Ya cambiaron a 40 directores deportivos y 40 entrenadores, es momento de que los jugadores se comprometan. Guadalajara tiene un buen plantel. Entiendo que ya hay cinco arriba que ya están dentro de los seis que califican directo, pero Guadalajara está con los que siguen, deben estar compitiendo para calificar como sexto.

“Es un partido muy complicado, Cruz Azul es un equipo que ha mejorado en equilibrio, en el tema defensivo ha mantenido el cero en algunos partidos y a Guadalajara si algo le ha costado es el gol. Por supuesto, si tienes que decir cuál es el favorito que es Cruz Azul, pero Chivas le ha ido tan mal cuando hizo una gran pretemporada que esta tiene que ser la posibilidad, vencer a un candidato para dar un paso de certeza, sí puedo y aquí estoy. Por lo tanto, (voy con) Chivas. Ya hay que sacar algo más que el futbol”, declaró el exfutbolista en ESPN.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul?

El próximo compromiso del Guadalajara dentro del Apertura 2025 se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 30 de agosto en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.