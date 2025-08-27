Chivas es un equipo lleno de contrastes a lo largo de este Apertura 2025 debido a que es uno de los equipos que propone un estilo agradable en cada partido; sin embargo, los malos resultados se han vuelto una constante en el redil, por lo que las alarmas se han encendido dentro del Rebaño y están trabajando para tratar de cambiar el rostro contra Cruz Azul.

La realidad es que además de los constantes y polémicos penaltis que se han señalado en contra del Guadalajara a lo largo de todo el semestre, en el cuerpo técnico se ha realizado un análisis a través de estadísticas para conocer las áreas de oportunidad, en donde el sistema estaría funcionando, incluso en la defensiva, por lo que buscaron una explicación al mal momento en el conjunto tapatío.

Es por eso que el reportero de As México, César Huerta, reveló que en el equipo de trabajo de Gabriel Milito han detectado que todo se debe a que los futbolistas han perdido confianza por los errores que se han cometido, por lo que se estaría trabajando en conjunto con el psicólogo, para poder empezar a cambiar esa mentalidad entre los futbolistas.

“Como aficionados decimos: ‘la defensa está terrible’. Pero al interior de la institución tienen la obligación de hacer un análisis mucho más profundo. Al interior del Guadalajara existe esta percepción de que la defensa no está tan mal (…) Hay una estadística que tiene a la mano el cuerpo técnico de Gabriel Milito, que han analizado mucho y los partidos en general y se han dado cuenta que Chivas está en el top 3 de equipos que menos disparos a puerta permiten en toda la Liga.

“En el análisis más profundo han detectado un problema de seguridad, de confianza. El gran problema que ahora está atacando el cuerpo técnico del Guadalajara no tiene que ver con las partes técnicas. Me platicaban que se ha endurecido el trabajo que busca atacar el problema de confianza. El cuerpo técnico cree que esto pasa por la seguridad del futbolista, por la confianza que se ha visto trastocada por los errores y que provoca más errores.

“Las charlas de Gabriel Milito a nivel individual han sido muy constantes en los últimos días, que está tratando de manera individual de buscar la mejor versión de cada uno de los futbolistas y brindarles la confianza suficiente (…) No solamente él, en estos últimos días han puesto a trabajar mucho al psicólogo de Gabriel Milito”, explicó el comunicador a través de su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul?

El próximo compromiso del Guadalajara dentro del Apertura 2025 se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 30 de agosto en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.