No hay tiempo que no se cumpla y ahora Jesús Orozco Chiquete deberá sentir el rigor de la afición de Chivas que quedó dolida por forzar su partida a principios de año, ya que en esta jornada 7 del Apertura 2025 visitará por primera ocasión la cancha del Estadio Akron, ahora con la camiseta de Cruz Azul.

El defensor fue uno de los jugadores más queridos por la afición del Guadalajara debido a su brillante proceso desde divisiones inferiores hasta destacar en el primer equipo; sin embargo, tras su salida del redil ese cariño se convirtió en antipatía.

Hay que recordar que en el Clausura 2025, La Máquina también visitó la Perla de Occidente, pero el defensor no pudo ser parte de la partida debido a que fue suspendido por acumulación de amonestaciones, además de que el duelo se disputó en el Estadio Jalisco por el veto que recibió el Akron por actos de violencia.

Ante la falta de triunfos y títulos, la afición rojiblanca ha perdido la paciencia con los futbolistas que no respetan a Chivas, por lo que suelen manifestarse en su contra con abucheos, rechiflas e insultos cuando esos elementos visitan al Rebaño, tal y como ha sucedido con jugadores como Alexis Vega, César Huerta, Cristian Calderón o Uriel Antuna.

¿Por qué se fue Jesús Orozco Chiquete de Chivas?

El defensor tenía la promesa de una salida a Europa para el verano del 2024; sin embargo, la directiva rojiblanca que era comandada por los españoles, habrían impedido dicha transferencia pese a que llegaron ofertas formales desde Bélgica.

Es por eso que Chiquete reconoció que salió dolido del conjunto tapatío y en conflicto con aquellos dirigentes, por lo que aprovechó la oportunidad que le concedió Cruz Azul, en donde recibió una mejora salarial y la promesa de darle facilidades para salir en caso de alguna oferta desde el Viejo Continente.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul?

El próximo compromiso del Guadalajara dentro del Apertura 2025 se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 30 de agosto en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.