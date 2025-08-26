Chivas ha demostrado que poco a poco está adoptando la idea futbolística que planteó Gabriel Milito; sin embargo, la fragilidad defensiva ha sido el dolor de cabeza de todo el semestre, por lo que los triunfos no han podido llegar al Rebaño, desatando críticas de aficionados y especialistas.

Uno de los expertos que no vislumbra buenos resultados para el Guadalajara en las próximas jornadas es Ricardo La Volpe, quien destacó la falta de conceptos defensivos que tienen los zagueros rojiblancos, por lo que considera que sufrirán contra clubes poderosos que tienen en puerta los tapatíos.

Hay que recordar que el chiverío ha disputado cinco partidos en el Apertura 2025, en los cuales ya recibió un total de 10 goles, por lo que es indispensable corregir en esa zona del campo si desean comenzar a cosechar puntos para revivir en el torneo.

“No puedes llegar a Primera División y que el técnico te enseñe a bajar la gravedad del cuerpo, que tienes una liado que es la banda, no puedes. En Primera División tienes que sacar los resultados. ¿Qué va a pasar? Porque le vienen partidos dificilísimos y si tienes una mala defensa, no sé contra los equipos a los que te vas a enfrentar ahora”, dijo el Bigotón en su podcast, Lavolpismo.

¿Cuáles son los próximos rivales de Chivas en el Apertura 2025?

El Guadalajara está por ingresar a la etapa más complicada de su calendario en la Liga MX, ya que sus próximos rivales serán Cruz Azul, América, Tigres y Toluca, adversarios que están peleando la cima de la tabla de posiciones gracias a su poderío ofensivo.