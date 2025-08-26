Chivas es un equipo que vive en frustración permanente en este Apertura 2025 debido al buen rendimiento que ha tenido el equipo en la mayoría de sus partidos, aunque sin poder conseguir los triunfos que respalden el proyecto de Gabriel Milito, quien ya ha tenido que rendir cuentas a la directiva comandada por Amaury Vergara.

La realidad es que el Guadalajara propone un estilo de juego ofensivo; sin embargo, la falta de contundencia y la fragilidad defensiva ha ocasionado que los tropiezos sean una constante en el redil en este semestre.

Es por eso que en la directiva estarían cuestionándole al entrenador sobre las razones por las que no se han cosechado las victorias en este Apertura 2025, en donde el argentino ha explicado que en su plantel vislumbra “estrés” y “presión” por la falta de buenos resultados.

“No hay ultimátum ni el clásico espaldarazo. Hay inquietud de parte de la directiva para conocer un poco más de fondo en el análisis que ha realizado el cuerpo técnico de lo que está pasando con el equipo y por qué en pretemporada se veía una evolución futbolística, una idea clara de jugar y que ahora tienen muchas piedras en el camino.

“La directiva está inquieta, en las pláticas que han tenido sí lo entienden, pero no terminan por aterrizar que el principal argumento es el ‘estrés’ que vive el equipo después de que no se han dado los resultados para ponerlo donde se tenía presupuestado.

“Había otra palabra que se agrega a esta de ‘estrés’ y es ‘presión’ en el equipo por dar los resultados que se esperan”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Cruz Azul?

El próximo compromiso del Guadalajara dentro del Apertura 2025 se disputará en la cancha del Estadio Akron el próximo sábado 30 de agosto en punto de las 19:07 horas, tiempo del centro de México.