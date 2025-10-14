Aunque nadie lo crea el mercado de pases para Chivas de Guadalajara ya está abierto debido a que se saben cuáles serían las bajas para el Apertura 2025. En medio de la recta final de la fase regular, surge el nombre de un jugador que se fue por la puerta de atrás y podría volver en la próxima ventana de transferencia. Se trata de Jesús Orozco Chiquete, quien llegaría vía préstamo por la falta de minutos en Cruz Azul.

No hay dudas que lo vivido a finales del 2024 e inicio del 2025 fue una verdadera novela porque el futbolista quería irse a toda costa luego de que el club rojiblanco no pudiera dar el salto al futbol de Europa. Llevar adelante este capricho a Cruz Azul le costó más de once millones de dólares debido a que puso sobre la mesa a Luis Romo y dinero para ficharlo.

A casi un año de su salida por la puerta de atrás el presente de Jesús Orozco Chiquete en la Máquina Cementera es muy triste. En medio de este contexto, vuelve a surgir el rumor de que el defensa formado en Verde Valle podría volver a vestir la playera de Chivas.

Jesús Orozco Chiquete podría volver a Chivas. (Foto: IMAGO7)

Según lo informado por José María Garrido en Futbol con Cerebro, su posible vuelta podría ser a préstamo. “Puede regresar un jugador que se fue apestado de Chivas por la forma en cómo se dieron las circunstancias, por cómo se dio su baja, por cómo quedó con la gente. Se trata de Gilberto Orozco Chiquete: el nombre de Gilberto Orozco Chiquete ha empezado a sonar como una opción para regresar a Chivas pero en calidad de préstamo. No olvidar que Cruz Azul llegó pagó una millonada por él, pusieron 11 millones de dólares sobre la mesa y se lo llevaron, le triplicaron el sueldo a Chiquete”, expresó el periodista de Claro Sports.

Y agregó: “Entonces hoy Chiquete lo está pasando muy mal en Cruz Azul porque él había generado una expectativa muy alta […] está viviendo momentos y días de frustración y pudiera abrirse una ventana de regreso al Guadalajara“.

¿Por qué no sería extraño el regreso de Jesús Orozco a Chivas?

El posible regreso del Chiquete a Guadalajara no sería extraño porque se fue peleado con la directiva española. A su vez, para el Clausura 2026, Chivas necesitará defensores con experiencia y buen manejo del balón porque todo indica que Gilberto Sepúlveda, Raúl Martínez y Leonardo Sepúlveda saldrían del equipo.